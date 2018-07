Show de MC Loma é cancelado pela justiça

[COMUNICADO] . O Grupo Metropole recebeu um comunicado da produção da artista MC Loma (@mclomaofficial) informando o cancelamento das suas apresentações no sábado (15/09), no Clube Metrópole por meio da festa Preparada, e no domingo (16/09) no Trio da Metrópole, na Parada da Diversidade. . Nesta negociação iniciada em abril de 2018 com a produtora Start Music, que administra a carreira de MC Loma, o Departamento Jurídico do Clube Metrópole teve todos os cuidados em relação à documentação da artista – que é menor de idade. Por sua vez, a produtora da artista assegurou, durante todo o processo de contratação, que as apresentações de MC Loma estavam plenamente autorizadas pelos órgãos competentes, com toda a documentação necessária para garantir as suas apresentações em eventos. . O Clube Metrópole confiou nas informações repassadas pela Start Music, até porque já foram inúmeros os shows no Brasil e na própria capital Pernambucana em que se apresentou MC Loma. Porém, para surpresa do Clube Metrópole, recebemos informações que após recente apresentação no Recife, os responsáveis foram multados por não possuir a documentação necessária para apresentação da artista. . Tomando conhecimento sobre eventuais impedimentos legais para a realização do show de MC Loma, o Grupo Metrópole acionou o seu Departamento Jurídico no intuito de esclarecer os fatos e garantir a realização da apresentação da artista, mas sempre prezando pela legalidade – como agimos permanentemente no Grupo Metrópole. . Após um mês de incessantes e-mails, telefonemas e mensagens com os produtores da artista, fomos informados pela Start Music que MC Loma não conseguiria regularizar as suas condições de trabalho, exigências estabelecidas pela portaria nº 004/2011, da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária-TJPE, que disciplina a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos, pois não está sequer frequentando a escola e nem está matriculada, o que lamentamos muitíssimo. . (continua nos comentários)

