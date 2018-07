Chloë Grace Moretz revela o que fez com perfume que ganhou de Kim Kardashian

Chloë Grace Moretz, que foi vista com rapaz misterioso appos término com Brooklyn Beckham, fez revelação no programa Watch What Happens Live With Andy Cohen nessa segunda-feira, 30. Chloë contou o que aconteceu com o perfume que ganhou de presente de Kim Kardashian.

Para quem não se lembra, em celebração ao Dia dos Namorados, a estrela de Keeping Up With the Kardashians enviou as fragrâncias da linha Kimoji Hearts para seus "amantes" e seus "haters" em fevereiro. E após a briga que Chloë e Kim tiveram nas redes sociais, Chloë foi colocada na lista dos haters.

E para acabar com a dúvida dos fãs, a atriz decidiu revelar o que fez com o presente. "Eu nunca o vi. Eu literalmente recebi um vídeo do meu assessor. Eles diziam, 'Eles te mandaram isso, então a gente guardou'. E eu disse, 'Ok, legal'. Mas, obrigada?," disse ela.