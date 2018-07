Lulu Santos assume namoro com Clebson Teixeira

O cantor Lulu Santos assumiu que está namorando Clebson Teixeira, de 26 anos, através das redes sociais! Como não shippar?

O anúncio veio através do Instagram nessa segunda-feira, 23. Lulu postou uma foto ao lado do namorado enquanto dava uma volta de helicóptero com ele. "Fly me to the moon", disse ele na legenda, em referência ao hit de Frank Sinatra.

Vale dizer que o cantor também publicou um vídeo agradecendo o carinho dos internautas após a revelação. "Eu não poderia deixar de voltar aqui para, de novo, agradecer pela enxurrada de carinho, de respeito, de consideração que a gente tem recebido desde que a noticia tomou um foro mais amplo", disse ele.

"A gente fez questão de iniciar isso na nossa rede social porque a gente não tem absolutamente nada a esconder. Clebson e eu estamos encantados com todo o amor, com todo o carinho, e a gente deseja do fundo do coração que esse amor reflua para cada um de vocês que se deu ao trabalho de chegar aqui e nos desejar boas coisas. A vocês todos, todo o nosso amor e reconhecimento", continuou.