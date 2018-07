Ariana Grande revela que vai dar um tempo das redes sociais

Ariana Grande, que está noiva de Pete Davidson, revelou que vai dar um tempo das redes sociais ao comentar o tweet de um fã na web. Volte logo, Ari!

Segundo a cantora, isso é por causa do grande número de comentários maldosos que são feitos sobre sua vida pessoal. "Vou dar um tempo do Twitter e do Instagram. Às vezes eu acabo me deparando com algumas coisas negativas que realmente me colocam pra baixo e, honestamente, não valem a pena", disse ela.

Vale dizer que Ariana também bloqueou os internautas de fazerem comentários no Instagram. Ainda assim, ela afirmou que aparecerá no Snapchat de vez em quando para entrar em contato com os seguidores.