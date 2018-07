Ex de Neymar agradece ida de Bruna Marquezine à festa do filho

O aniversário do Davi Lucca foi antecipado, pois surgiu um motivo no coração dele, ter na comemoração todas as pessoas que ele ama. Foi uma comemoração inesquecível. Estavam presentes pessoas que o Davi ama, e que ele queria que estivessem todas juntas se divertindo com ele. Recebi algumas fotos, e quando olhei senti um alívio de dever cumprido. Faltam mais fotos com pessoas tão amadas...e saibam que a presença de cada um de vocês, família e amigos foi essencial. Agradeço a todos que fazem parte da vida do Davi Lucca. Agradeço a Deus pela família linda do Davi, que ele tanto ama e valoriza, e em especial: @neymarjr @miriannogueiraaraujo @nadine.goncalves @eliz.eudantas @neymarpai_ @ninafaria93 @martinezvini @rafaella @mandantas @brumarquezine @ferndantas #vovônego @jotaamancio #tiolucas #tiojoao @kahrolina @mloop87 @gacappelletti Obrigada ?

A post shared by Ca Dantas (@candantas) on Jul 23, 2018 at 6:31pm PDT