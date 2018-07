Saiba como Antonio Banderas nos seduz há 20 anos

Mais tarde foi a hora de desvendarmos os segredos mais bem guardados de Banderas. Dessa forma, com as fragrâncias The Secret (2010), Her Secret (2010), The Golden Secret (2011), Her Golden Secret (2013), The Secret Temptation (2017) e Her Secret Tempation (2017). O artista espanhol nos deu as chaves da verdadeira sedução e as colocou em uma nova personalidade em sua coleção, deixando-a mais misteriosa, elegante e provocante. Sedução pura!

Apesar da passagem do tempo e embora tenha sido levado pelo Power of Seduction, Banderas segue se declarando fã do seu primeiro tesouro, Diavolo.

Com cada criação, o emblemático ator estimula nossa imaginação e evoca nossas mais profundas recordações. Para ele, um aroma pode ser tão poderoso como a música, pois é capaz de despertar nossos sentidos.

Após 20 anos de sedução, com cada novo perfume, Antonio Banderas tem demonstrado ser um erudito no tema. Mas, como um homem pode ser realmente sedutor, segundo esse especialista?

"Um homem sem artifícios, que sabe compartilhar seu amor pela beleza, seu gosto pelo prazer e pela festa", assegura.