Anitta fala pela primeira vez sobre ser técnica no The Voice México

Serei eternamente agradecida pela sua confiança @foxmuller29 . Este diretor é uma fera da televisão aqui no México, ele foi atrás da minha equipe e me convidou para o @lavozmexico com a intenção de querer mostrar o talento e capacidade que os jovens podem ter. Este homem pôs a mão no fogo e confiou no meu trabalho para estar no seu programa de maior importância. Ele com isso vai me apresentar ao México de maneira mais profunda, me ajudando a quebrar as barreiras do preconceito e também mostrar um pouco do meu país. Miguel não mede esforços para me mostrar das melhores e mais diferentes maneiras possíveis em todas as oportunidades. "Canta essa aqui... eu quero que eles vejam como você canta de tudo" , "conta a sua história nessa hora... quero que as pessoas vejam que você é muito mais" - assim ele me diz durante os intervalos de cada gravação. E assim ele vai ajudar a construir mais uma página da minha história. Miguel, não sei a razão de você estar fazendo tudo isso por mim, o que sei é que serei eternamente grata. Te prometo ser um porto seguro para seus participantes passando a eles toda e qualquer experiência artística e de vida que eu tenha, pois cantar eles já sabem por que, mais uma vez, você escolheu muito bem.

A post shared by anitta ?? (@anitta) on Jul 17, 2018 at 8:20am PDT