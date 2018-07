Niall Horan mostra todo seu carisma e talento em show solo de São Paulo

E quem disse que o 1D ficou de fora? O loiro fez questão de apresentar Fool's Gold e Drag Me Down para a alegria das directioners. So Long, que não entrou no álbum solo, apareceu no repertório com o talentoso Niall no piano.

On the Loose, Too Much To Ask, Slow Hands e Mirrors, claramente, não ficaram de fora e deixaram as fãs ainda mais apaixonadas por esse irlandês, que fez questão de pegar a bandeira do Brasil no final do show.