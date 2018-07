Kylie Jenner deixa lábios carnudos com técnica de make

Kylie Jenner, que parou de fazer preenchimento nos lábios, decidiu usar outra tática para criar um volume na boca. Após Kylie abandonar a forma artificial, ela recorreu à maquiagem.

Através do Snapchat nessa segunda-feira, 9, a estrela de Keeping Up With the Kardashians mostrou sua técnica usando um lápis delineador terracotta antes de completar o lábio com um batom rosé, resultando em um look de boca carnuda.

Com o a make pronta, a estrela foi ao evento do último episódio da temporada de Handmaid's Tale, em Los Angeles, com a BFF Jordyn Woods.