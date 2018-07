Beyoncé e Jay-Z passeiam de barco em Cannes com Blue Ivy

Com promoção zero, Beyoncé e Jay-Z lançaram seu primeiro álbum juntos, Everything Is Love, no mês passado. Embora inicialmente estivesse disponível apenas para assinantes do Tidal, o disco recebeu um lançamento mais amplo no dia 18 de junho.

A turnê On the Run II do casal terminará no dia 4 de outubro no CenturyLink Field, em Seattle.