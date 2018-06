Camila Mendes, de Riverdale, está namorando Victor Houston

No dia 24 de junho, a atriz postou mais uma foto com Victor no Stories e usou um emoji de coração. O clique parece ter sido feito no E.P & L.P., em West Hollywood, onde os dois foram vistos no sábado à noite com amigos.

"Eles claramente pareciam um casal e não saíram um do lado do outro na hora em que permaneceram no local. Eles estavam trocando carinhos e sendo muito românticos."

Com a agenda lotada devido às gravações da terceira temporada de Riverdale, Camila "tem feito um esforço para vê-lo entre as filmagens," acrescentou a fonte.