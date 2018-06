Niall Horan revela desafeto do One Direction com Donald Trump

Niall Horan contou um pequeno segredo sobre Donald Trump!

Em entrevista ao The Late Late Show, Niall, que foi visto em clima de romance com Hailee Steinfeld, deixou o Trump Hotel, que faz parte do império de Trump, quando ficou hospedado no local com o One Direction.

O grupo estava prestes a fazer um dos maiores shows da carreira, no Madison Square Garden, mas, antes disso, o presidente dos Estados Unidos pediu para os integrantes tirarem uma foto com a filha do advogado dele.