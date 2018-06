Selena Gomez, que lançou clipe de Back To You, foi eleita uma das mulheres mais bonitas do mundo pela revista Maxim! A publicação listou as 100 mulheres que fizeram a diferença no mundo em 2018 e Selena entrou no grupo das "Divas".

"A cantora, atriz, modelo, designer e produtora balançou o ano passado com seu single Wolves, seu trabalho em 13 Reasons Why e sua colaboração com a grife Coach", escreveu a revista.