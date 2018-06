Meghan Markle usa look inesperado na cerimônia Trooping The Colour

Meghan Markle, a mais nova integrante da família real britânica e nomeada Duquesa de Sussex, não cansa de quebrar tradições! Neste sábado, 9, Meghan compareceu na parada militar Trooping the Colour, que celebra o aniversário da Rainha Elizabeth II, com um look inesperado!

A esposa de príncipe Harry quebrou o protocolo com uma blusa de decote ombro a ombro, nada convencional já que os membros da família real cobrem seus ombros em eventos reais. O conjunto de blusa e saia rosa claro é da estilista Carolina Herrera e foi combinado com um chapéu de Philip Treacy.

"Meghan parecia muito regiamente apropriada para um evento real tão importante. Usando um chique vestido de Carolina Herrera feito sob medida ela ainda conseguiu mostrar os ombros, um toque inesperado quando comparado às mulheres reais do passado—um aceno sutil a seu estilo do passado com o colo amplamente exposto, mostrando as clavículas, algo nunca visto na sacada no Palácio de Buckingham antes! Nós amamos que ela manteve a personalidade enquanto também abraçou seu papel como Duquesa de Sussex", disse Amanda Dishaw, autora do site Meghan's Mirror, ao E! News.

O look ainda contou com joias Birks, que segundo Amanda, "obviamente parece ter sido eleita a joalheria favorita de Meghan". Quanto ao penteado, a atriz optou pelos fios soltos com ondas. "Nós também amamos seu cabelo solto com ondas majestosas e não podemos ignorar o sorriso em seu rosto", disse Dishaw.