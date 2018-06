Lauren Jauregui apresenta novas músicas e cover de Shakira em primeiro show solo em SP

A morena, claro, não deixou de apresentar suas parcerias musicais, como Back To Me, com Marian Hill; In Your Phone, com Ty Dolla $ign; e All Night, com Steve Aoki. No entanto, ela encantou ainda mais os fãs ao apresentar, em primeira mão, três canções inéditas.

O show, aliás, foi aberto com Toy e, então, a cantora apresentou Inside e terminou a noite com Expectations. Além disso, Lauren mostrou sua admiração pelos The Beatles e Shakira ao fazer covers das músicas Imagine e Ojos Assí. Para fechar com chave de ouro, ela ainda fez uma linda performance de Strangers no meio do show de Halsey. Arrasou, sua linda!