Woody Allen diz que deveria ser garoto-propaganda do Movimento #MeToo

Woody Allen, que foi defendido por Diane Keaton das acusações de abuso sexual contra sua filha adotiva, fez declaração polêmica. Ao aparecer no programa argentino Periodismo Para Todos, Woody alegou ser um grande defensor do Movimento #MeeToo.

"Eu sinto que quando eles encontram pessoas que abusam de mulheres e homens inocentes, é bom que essas pessoas sejam mostradas. Mas sabe, eu deveria ser o garoto-propaganda do Movimento #MeToo. Porque eu trabalho com filmes há 50 anos. Eu trabalhei com centenas de atrizes e nenhuma delas, nem as grandes, as famosas, as iniciantes, nunca sugeriram qualquer atitude imprópria. Eu sempre tive uma ótima relação com elas", disse ele.

"O que me incomoda é que eu sou ligado com essas pessoas. Aquelas que receberam acusações de abuso de 20, 50, 100 mulheres, e eu, que fui acusado por apenas uma mulher em um caso de custódia infantil, no qual foi investigado e provado que é uma mentira, sou colocado junto com essas pessoas", revelou ele.