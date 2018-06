Sexta temporada de Orange is the New Black ganha data de estreia

A série Orange is the New Black já tem data de estreia da sexta temporada! As prisioneiras de Litchfield estarão de volta no dia 27 de julho com novos episódios.

Além do anúncio, a Netflix ainda liberou um teaser. "Esse é um mundo totalmente novo", diz Piper Chapman (Taylor Schilling) ao fundo do vídeo. Nas imagens vemos a cafeteria destruída, uma galinha e um ônibus se afastando com as presas.

Assita ao teaser abaixo: