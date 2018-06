Becky G fará os shows de abertura da turnê de Demi Lovato no Brasil

Os fãs de Demi Lovato terão um show e tanto de abertura na passagem da Tell Me You Love Me Tour pelo Brasil! Na manhã desta terça-feira, 5, Demi, que adiou seus quatro shows no país, anunciou nas redes sociais que Becky G será a estrela que abrirá as suas apresentações por aqui. Amamos!

"Muito animada em anunciar que Becky G vai me ajudar com a Tell Me You Love Me Tour na Argentina e no Brasil!!", escreveu a cantora nas redes sociais. Demi se apresentará nos dias 19 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo; 21 no Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; 24 no Classic Hall, em Recife; e 27 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.