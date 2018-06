Johnny Depp está "saudável" apesar das preocupações dos fãs após novas fotos

Os fãs de Johnny Depp não precisam ficar preocupados com a sua saúde. Depois de novas fotos de Johnny surgirem na internet, os admiradores dele começaram a se questionar sobre o estado da sua saúde, já que alguns confirmaram que ele parecia visivelmente mais magro.

No entanto, uma fonte disse ao E! News que a estrela de Piratas do Caribe está "saudável" e que "não há razão para se preocuparem". De acordo com o The Hollywood Reporter, Johnny foi visto entrando no Four Seasons Hotel em São Petersburgo, na Rússia, na semana passada.

Ele parou para dar alguns autógrafos e posar para fotos com seus fãs. Essas fotos causaram a preocupação com sua saúde. A usuária violet_loveit do Instagram foi uma das admiradoras que posou com Johnny e publicou o clique na web. Ela, no entanto, alegou que ele não parecia doente, mas "um pouco cansado".