Sofia Richie termina namoro com Scott Disick em meio a rumores de traição

Sofia Richie e Scott Disick não formam mais um casal. Depois de quase um ano de namoro, Sofia colocou um ponto final em seu romance com Scott após a estrela de reality show ter supostamente a traído com outra mulher. "Sofia terminou", disse uma fonte ao E! News.

As notícias da separação surpreenderam os fãs do casal já que eles passaram o final de semana juntos para comemorar o aniversário de 35 anos de Scott em St. Barts. No entanto, o empresário foi pego pelo TMZ em clima bem romântico com uma loira misteriosa, no início desta semana, na festa de lançamento do novo álbum de Kanye West.

De acordo com a US Weekly, a modelo de 19 anos descobriu a traição em Miami, após a viagem para St. Barts, e isso causou grandes problemas. Eles ainda estavam tecnicamente juntos, mas as escapadas de Scott em Jackson Hole, onde aconteceu a festa do rapper, foi a gota d'água para Sofia.

Um outro informante do E! News revelou que o pai da top, Lionel Richie, teve um papel importante na decisão da filha para terminar o relacionamento. "O pai dela chegou até ela e foi uma grande influência. Ele disse que isso foi o suficiente e ela merece mais do que isso. Ele disse a ela para voltar pra casa e ela fez isso", contou a fonte. Os dois provocaram rumores de romance em maio de 2017, mas só confirmaram em setembro.