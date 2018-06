Anitta ganha prêmio de Hit do Ano no MTV MIAW LA no México

Anitta mostrou que tem talento de sobra no MTV MIAW LA, que aconteceu no último sábado, 2, no México. Além de fazer uma apresentação poderosa de Paradinha no palco da premiação, Anitta, que posou em estúdio ao lado de Pharrell, ainda ganhou o prêmio mais importante da noite com a música Downtown, em parceria com J Balvin.

"Eu não tenho palavras para agradecer a todos os meus fãs que votaram e que sempre votam e estão no meu lado. A gente ganhou o prêmio Hit do Ano, aqui no México, com a música Downtown. Vocês não têm noção de como foi difícil fazer essa música acontecer. Graças a ajuda de vocês, de J Balvin, a gente hoje ganha um prêmio fora do país. Foi muito emocionante. Muito obrigada a todos os meus fãs. Eu amo muito vocês", disse ela no Stories do Instagram.