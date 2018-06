Todos os detalhes sobre o encontro de Bella Hadid e The Weeknd em Paris

Best Image / BACKGRID

Parece que as coisas entre Bella Hadid e The Weeknd estão quentes novamente! Bella e The Weeknd se separam em 2016, depois de namorarem por um ano e alguns meses. Logo depois, ele veio a público com Selena Gomez, mas o romance chegou ao fim em outubro do ano passado. Um mês depois, o rapper voltou a sair com a modelo de 21 anos, segundo o E! News.

No mês passado, Bella e o rapper foram vistos aos beijos numa festa do Festival de Cannes e também participando juntos de algumas exibições de filmes. O casal, recentemente, foi fotografado em Paris, onde caminharam juntos e conversaram em um café. The Weeknd ainda comprou um buquê de rosas para a top.