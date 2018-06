Atores de Sense8 levam fãs à loucura na pré-estreia do episódio final em SP

Já Tina brincou com o fato de seu marido Rajan Rasal (Purab Kohli) e Wolfgang (Max Riemelt) terem se dado muito bem. "Eu achei que tinha muitos fãs, muita gente que me apoiava, mas então eu fiquei sabendo que estava todo mundo mais interessado na história do Wolfgang e do Raja", disse a atriz sobre as cenas quentes entre os dois no último episódio. "Tem sempre lugar pra mais gente", brincou Toby.

Para deixar a despedida ainda mais emocionante, os atores e os fãs cantaram juntos o hino da série, a música What's Up, do For Non Blondes. Assista ao vídeo abaixo: