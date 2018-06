Bruna Marquezine sobre Neymar: "Nós namoramos hoje. E estamos felizes com isso"

A post shared by Bruna Marquezine ? (@brumarquezine) on Jun 1, 2018 at 5:49am PDT

"Caio de cabeça. A paixão me faz mergulhar", explicou Bruna. "Sou bastante corajosa. Acho que pode chamar de coragem, em vez de inconsequência". Bruna, que reatou o namoro em dezembro de 2017 com Neymar, deve terminar as gravações da novela no final de julho.

Bruna contou ainda que a paixão é o seu combustível. "É algo que sempre me motivou a fazer as coisas. Sou muito apaixonada pelo meu trabalho, pela vida, é isso que me faz me entregar de modo geral. Tanto para relacionamentos quanto para todas as outras coisas", contou.

A post shared by Bruna Marquezine ? (@brumarquezine) on Jun 1, 2018 at 5:59am PDT

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕