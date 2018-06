Shailene Woodley quase desistiu de atuar antes de Big Little Lies

"Houve uma época da minha vida, logo antes de Big Little Lies, que eu queria parar com a atuação. Eu senti que era a hora de fazer algo diferente. Eu chamei meus agentes e disse, 'Por favor não me mande mais roteiros. Eu preciso explorar outras áreas'. Eles me respeitaram e não me mandaram mais nada por quase um ano até Big Little Lies. Eu não sabia o que era ou quem estava envolvido e só disse, 'Obrigada, eu ainda não estou interessada'", contou ela.

A estrela disse que a série de filmes da saga Divergente a deixou desiludida. "O último [A Série Divergente: Convergente] foi uma experiência difícil para todos e foi isso que me fez pensar que eu preciso ter experiências humanas fora dessa indústria e me apaixonar pela atuação de novo, e Big Little Lies fez isso por mim", revelou.

Shailene Woodley , que se reencontrou com Ansel Elgort no MET Gala 2018 , fez revelação em entrevista à Porter Edit. Shailene contou que quase abandonou a carreira de atriz antes de entrar em Big Little Lies .

