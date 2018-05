Descubra o patrimônio líquido de Bella Hadid

Bella Hadid, que foi flagrada aos beijos com o ex The Weeknd, é uma das tops mais poderosas da atualidade! Além de contrato com as maiores marcas da moda, como Victoria's Secrets, Bella ainda estrela as capas de revista mais cobiçadas por toda top.

Com tanto sucesso e glamour você já imaginou qual é o patrimônio líquido da modelo de apenas 21 anos? Primeiro vamos começar com um dado importante, a gata foi eleita a 9ª modelo mais bem paga em 2017 na lista da Forbes, com um total de US$ 6 milhões. Todo esse dinheiro vem de grandes campanhas estreladas pela top para marcas como Dior, sorvete Magnum, Tagheuer e contratos, como o assinado com a grife de lingerie Victoria's Secret.