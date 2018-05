Maisa Silva muda o visual e surge com os fios mais claros: "Novo ciclo"

Maisa Silva completou 16 anos, ganhou uma linda declaração do seu namorado, Nicholas Arashiro, e decidiu renovar o visual! No último domingo, 27, Maisa mostrou a transformação no Stories do Instagram e, no final do dia, revelou fios mais claros e cortados. Uau!

"Hoje é dias de mudanças, não vou dizer quais. Eu não gosto de esconder as coisas de vocês, mas, no caso, eu não posso falar", disse ela, referindo-se a um novo projeto em sua carreira. "Mudar de cabelo na semana do aniversário tem que ter coragem. É o início de um novo ciclo".