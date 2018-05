Ariana Grande comenta namoro de Millie Bobby Brown e mostra prévia de nova música

Enquanto isso, Ariana segue em um romance com Pete Davidson, humorista do Saturday Night Live, após anunciar o término do seu namoro com Mac Miller. Na tarde do último domingo, 27, a estrela mostrou um trecho de uma possível nova colaboração com Nicki Minaj no Twitter.

Ariana publicou um vídeo no qual aparece cantando uma música, provavelmente intitulada A Light Is Coming, na qual ela confirmou sendo o nome de uma das faixas do seu próximo álbum de estúdio, Sweetener. Vale lembrar que as duas já cantaram juntas em Bang Bang, de 2014, e Side To Side, de 2016. Assista à estrela cantando a nova canção abaixo: