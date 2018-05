Blue Ivy repreende a avó, Tina Knowles, por filmar em lugar proibido

"Blue Ivy estava tão animada. Ela estava vestida com um enorme tutu branco, tinha os olhos arregalados e um grande sorriso no rosto. Elas tiveram uma adorável tarde juntas assistindo ao ballet e admirando o belo teatro. Blue Ivy e Tina parecem ter um relacionamento próximo e se divertem muito juntas. Elas posaram para fotos juntos para comemorarem o passeio. Depois do show, elas voltaram para o hotel", concluiu o informante.

Entretanto, nem mesma a primogênita de Beyoncé conseguiu que Tina desligasse a câmera no teatro. "Um teatro tão lindo. A arquitetura é linda. Realmente bonito", finaliza a vovó. De acordo com uma fonte, Tina chegou a Paris esta semana e tem passado o tempo com os netos enquanto Beyoncé e Jay-Z fazem os ensaios da nova turnê.

A post shared by Tina Knowles (@mstinalawson) on May 23, 2018 at 5:41pm PDT

