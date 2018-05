Em entrevista a Zane Lowe, no Beats 1, da Apple Music, John admitiu que não está preocupado com prêmios e recordes e está se divertindo musicalmente, coisa que não fazia há muito tempo. "Quando você chega a essa idade, o melhor de ter 40 anos é que você já viu o tempo de vida da opinião das pessoas. Eu realmente sinto que tudo está tão aberto e claro para mim agora. Eu me aposentei seletivamente de certas coisas. Eu me aposentei da ideia de que essa música que você ouve vai me tornar uma estrela... uma estrela maior, e que eu vou ganhar um recorde do ano. Eu acho que cabe a outras pessoas agora, e estou mais animado com o fato de que posso fazer qualquer coisa hoje", desabafou ele.

O vídeo mostra o cantor na frente de um chroma key interagindo com cenários variados como praia, campo, modelos de biquíni e um horizonte. "Eu precisava fazer um clipe para New Light, mas ninguém concordou com o orçamento. Então eu fui até um lugar no centro e fiz isso com uma empresa que costuma gravar vídeos de Bar Mitzvah", brincou ele.

