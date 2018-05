Kim Kardashian celebra 4 anos de casamento com Kanye West com foto inédita

"Feliz aniversário, bebê! Eu te amo muito!!! Não poderia imaginar nossas vidas sem você!", disse a estrela. Kim, que usou um deslumbrante vestido de noiva da grife Givenchy, e Kanye se casaram em Florença, na Itália, no dia 24 de maio de 2014. E mesmo com as festividades ao longo daquela semana, que incluiu um luxuoso brunch realizado por Valentino Garavani , em um castelo na França, e um jantar no Palácio de Versalhes, a cerimônia teve seus dramas, como a ausência de Rob Kardashian devido à insegurança dele com seu ganho de peso.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 24, 2018 at 6:11am PDT

"4 anos daqui e para sempre. Obrigada, bebê, por me dar a nossa família e se importar tanto com nós. Obrigada por me inspirar diariamente, eu tenho muita sorte. Mal posso esperar pelo ‘para sempre'. Feliz aniversário", escreveu Kim, na legenda da foto inédita, na rede social. Ela também compartilhou uma doce homenagem ao marido em seu aplicativo.

