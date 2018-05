Shawn Mendes lança Nervous e fãs a comparam com hit de Selena Gomez

Os admiradores de Shawn e Selena não deixaram de notar as semelhanças entre as músicas e até se recordaram de um vídeo de Shawn, no Stories do Instagram, ouvindo e curtindo Bad Liar. "Faz sentido que Shawn tenha feito uma ‘resposta' para ‘Bad Liar', porque ele foi um grande apoiador quando saiu. Então, isso seria a versão masculina dela", disse um internauta no Twitter.

A post shared by Shawn Mendes (@shawnmendes) on May 22, 2018 at 9:03pm PDT

As batidas de Nervous têm a mesma maneira agradável de Bad Liar, com um tom mais calmo e baixo. O padrão rítmico e os sussurros de ambas também são bem similares, assim como as letras, que falam sobre terem uma queda por alguém e estarem nervosos para que as coisas finalmente aconteçam!

