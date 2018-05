Por que a relação de Ariana Grande e Pete Davidson faz total sentido

Eles sofreram perdas extremas: Pete perdeu seu pai, o bombeiro Scott Davidson , durante os ataques do 11 de setembro de 2001. No ano passado, Ariana teve que lidar com o atentado após em seu show em Manchester, vitimando 23 pessoas, no dia 22 de maio de 2017.

O momento pode ser certo: no dia 9 de maio, o E! News informou que Ariana e Mac Miller havia se separado após dois anos de namoro. Enquanto isso, Pete anunciou o rompimento com sua namorada de longa data, Cazzie David , no dia 16 de maio. Em resposta a um fã, a cantora disse que seu romance com o rapper era "tóxico" e que ela não era "babá ou mãe" dele. "A Ariana passou muito com Mac Miller recentemente e está animada para ter um novo começo com alguém mais estável", disse a fonte.

Uma fonte do veículo revelou que os dois "se conhecem há anos", embora o novo romance seja ainda recente. A dupla iniciou o relacionamento no início do mês enquanto a cantora visitava Nova York. "Eles estiveram em muitas reuniões sociais juntos em Nova York e se conheceram através de conexões ao SNL", acrescentou o informante.

