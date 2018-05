Kevin Federline pede aumento da pensão que recebe de Britney Spears

"A corte irá analisar o que Britney gasta com as crianças todo mês quando elas estão com ela. Se o tribunal ver que as despesas dela com as crianças não são maiores que os US $ 20 mil, então seu valor permanecerá como está", acrescentiu a fonte.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on May 15, 2018 at 5:04pm PDT

Ele ainda afirma que mora em uma casa pequena com sua mulher, seus dois filhos, dois filhos de um casamento anterior e os dois filhos com a estrela. "Sean e Jayden têm que dividir um quarto em minha casa. Não há espaço para eles convidarem amigos ou passarem as noites do pijama", afirmam os documentos.

Kevin Federline , ex-marido de Britney Spears , não está contente com a pensão de US$ 20 mil (R$ 73 mil) que recebe da cantora desde 2008 pelos seus dois filhos, Sean e Jayden . Kevin está indo à justiça exigir à Britney um aumento no valor da quantia mensal.

