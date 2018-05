Ariana Grande fala do namoro "tóxico" com Mac Miller: "Não sou babá ou mãe"

"Mac Miller batendo seu carro e indo preso alcoolizado depois de Ariana Grande ter trocado ele por outro cara, depois dele ter derramado seu coração em um álbum de dez músicas para ela, chamado The Divine Feminine, é apenas a coisa mais comovente em Hollywood", escreveu o usuário no Twitter. A publicação, então, chamou atenção de Ariana, que deu uma forte resposta, chamando o namoro com o rapper de nada menos que "tóxico".

Ariana Grande fez um desabafo daqueles sobre o seu antigo relacionamento com Mac Miller . No início do mês, o E! News revelou que Ariana e Mac não estavam mais juntos após dois anos de relacionamento, por conta dos desencontros das agendas de trabalho, mas que continuariam sendo bons amigos. No entanto, Ariana deu uma resposta bem completa a um internauta que citou no Twitter as atitudes recentes de Mac Miller. Babado!

