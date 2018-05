Ariana Grande e seu novo namorado já têm tatuagens iguais?

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on May 14, 2018 at 10:05am PDT

No entanto, a tatuagem de nuvem pode ter um significado especial para Ariana, já que foi um emoji de nuvem que ela publicou, no dia 14 de maio, durante uma viagem para Nova York. O romance veio à tona após a cantora anunciar o fim do seu namoro com Mac Miller e o comediante do Saturday Night Live ter colocado um ponto final no seu romance de dois anos com Cazzie David . "Apenas começou e é casual", disse uma fonte ao E! News.

A post shared by Pete Davidson (@petedavidson) on May 17, 2018 at 11:18am PDT

Na última terça-feira, 22, os fãs notaram que a recente foto postada por Pete no Instagram revelava seu braço e mão esquerda com várias tatuagens. Ele havia feito um novo desenho de uma nuvem e, por esse motivo, muitos admiradores acharam que era semelhante ao de Ariana, que foi revelado por ela no dia 13 de maio. Mas, na realidade, ela tem o símbolo de Vênus no dedo!

