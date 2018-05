O resultado das fotos não poderia ter sido melhor e Alexi contou detalhes sobre o clique mais sincero do ensaio: "Eu disse, antes de vocês irem, sentem nas escadas, e então ela se sentou entre as pernas dele. Eles estavam rindo porque brincaram sobre o quanto estavam cansados e as fotos tinham finalmente terminado", disse ele sobre o clique em preto e branco.

"Eles foram subornados com um doce aqui, um doce ali. Então, assim que as crianças chegaram no set eu imediatamente gritei, 'Quer quer Smarties?', e então todos levantaram as mãos e sorriram, e inclusive até alguns adultos levantaram as mãos", relembrou ele à Reuters.

Alexi Lubomirski , fotógrafo do casamento de Meghan Markle e príncipe Harry , não teve uma missão fácil ao clicar as seis damas de honra e os quatro pajens, todos abaixo dos 8 anos! E para conseguir a foto perfeita, Alexi usou uma tática infalível com as crianças.

