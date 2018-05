Taylor Swift manda lindo recado com seus 56 mil fãs para Camila Cabello

Antes do concerto, Camila agradeceu às amigas pelo apoio e escreveu no Twitter: "Sinto falta de vocês, Taylor Swift e Camila Cabello. Vou comer uma sopa, me sentir melhor e ver vocês em breve". Por enquanto, Camila não confirmou se voltará ao palco da Reputation World Tour no próximo show, que deve ser na sexta-feira, 25, em Denver, no Colorado.

"Minha companheira de turnê e amiga Camila Cabello queria estar aqui esta noite. Ela queria estar aqui para vocês, mas ela ficou doente. Isso acontece com todo mundo. Eu estava pensando se eu consigo animá-la se todos os 56 mil de vocês gritassem ‘Fique boa logo, Camila!'. Um, dois, três ‘Fique boa logo, Camila!'". Mais tarde, Taylor agradeceu os fãs no Instagram: "Okay, Seattle, isso foi INSANO. Obrigada às 56 mil pessoas que foram nos ver hoje à noite".

"Os médicos me disseram que eu realmente precisava descansar, se não eu não vou melhorar. Eu sinto muito por deixar vocês tristes e prometo que vou arrumar isso o mais rápido possível!", disse a dona do hit Havana no Twitter. Depois do show de Charli XCX no CenturyLink Field, em Seattle, Taylor subiu ao palco e mandou seu recado para Camila.

