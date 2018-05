Ele explicou que até os 12 anos frequentava uma escola só para meninos em Surrey, na Inglaterra. Mas quando se matriculou em um colégio misto seus "hormônios monstros" estavam em fúria. "A gente não tinha noção de como lidar com o sexo oposto—ou com o mesmo sexo. Tudo o que sabíamos é o que precisávamos, o que queríamos e havia esses desejos inomináveis que estavam surgindo, certo? Você se lembra?", disse ele. "Nenhum de nós sabia o que estava fazendo. Há todos esses anseios e agitações—e ficamos apavorados um com o outro, todos nós", revelou.

Andrew Garfield , que disse estar aberto para se envolver com homens , fez revelação durante entrevista com Stephen Colbert, no The Late Show nessa terça-feira, 22! Andrew contou que sua história de primeiro beijo envolveu 30 garotas!

