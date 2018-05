Já sobre a relação de Marcelo com as gêmeas, nossa rainha disse que o pequeno não está com ciúmes: "A gente preparou muito ele. Primeiro que ele é muito amado, então isso acaba com qualquer chance dele se sentir menos ou mais que alguém. E assim, são duas irmãs, ele está mais madurinho. Ele ficou muito feliz com a chegada as irmãs. Ele é tão compreensivo, tão maduro para isso. Porque assim, é bem diferente quando você tem um filho e aí, de repente, tem três. Você precisa equalizar, mas ele entende o momento de dependência das irmãs, o banho, o sono, o chorinho. Ele sabe que a mamãe precisa estar com elas".

Nessa terça-feira, 22, Ivete Sangalo fez um show intimista em São Paulo, durante a festa de 90 anos da Kopenhagen. Logo após a apresentação, que animou e emocionou a plateia seleta, Ivete conversou com o E! e, claro, falou sobre a volta à rotina e até da relação de Marcelo com as irmãs.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕