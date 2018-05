Ricardo: "Eu sou apaixonado por uma coisa que o Rio de Janeiro tem que é essa natureza que brota de todos os lugares. A Mata Atlântica, o mar e as montanhas e morros do Rio de Janeiro me fascinam muito. A natureza permanentemente viva me deixa muito tocado. É um lugar que me dá muita energia".

Paolla: "Eu acho que é ter o bom senso do equilíbrio. E aí você fala: 'Equilibrar é uma palavra tão esquisita', mas o tempo inteiro a gente está [fazendo isso]. Um dia eu estou me doando mais, no outro eu quero que a pessoa ceda mais. É a maravilhosa arte do ajuste".

Ricardo Pereira: "E eu gosto muito de primeiros encontros, embora esse primeiro encontro tenha sido você (Paolla) que me convidou. Ou eu me fiz convidado, né?", comentou o ator também brincando com os personagens do filme.

Paolla Oliveira e Ricardo Pereira interpretam um casal na comédia romântica Alguém Como Eu e conversaram com o E! Online Brasil para falar sobre relacionamentos e as situações que os personagens passam no longa. Sucesso!

