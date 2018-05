A apresentadora do Revenge Body acrescentou que é importante trazer treinos para a vida e se acostumar com um "novo normal". "Entre as amamentações, eu quero encontrar tempo para treinar, porque vai ser o meu novo normal. Só porque eu tenho um bebê, não significa que eu tenho que parar de fazer as coisas que amo e eu adoro malhar, acertar minha mente".

"Eu tenho trabalhado por 11 dias agora. Eu me sinto muito bem, mas estou cansada, meu corpo está dolorido. Está acordando de novo. O que me incomoda é que eu li alguns no Twitter que sentem que estou focando muito no meu corpo. Mas a verdade é que eu me exercitei até 5 ou 6 semanas antes de ficar grávida e esse é meu santuário, algo que amo fazer, então, quero começar a fazer isso agora e entrar no meu ritmo".

A post shared by The Shade Room (@theshaderoom) on May 21, 2018 at 8:27am PDT

Em seu Snapchat, a estrela de Keeping Up With the Kardashians explicou: "As partes iniciais do trabalho são tipo um saco porque você está fazendo isso com muita força. Você está muito cansado e tentando voltar ao seu ritmo. E é muito mais difícil do que eu acho que você espera que seja".

