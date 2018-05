Já no Instagram, Ariana publicou a capa da última edição do Manchester Evening News. Recentemente, Ariana voltou a falar sobre a tragédia para a revista TIME. "A música é supostamente a coisa mais segura do mundo. Eu acho que ela ainda está tão pesada no meu coração todos os dias. Eu gostaria que houvesse mais o que eu pudesse consertar. Você acha que com o tempo ficará mais fácil de falar. Ou que vá ficar em paz com isso. Mas todo dia eu espero a paz chegue e ainda é muito doloroso".

thinking of you all today and every day ?? I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day

"Pensando em vocês hoje e todos os dias. Eu amo vocês com tudo que existe em mim e estou enviando toda a luz e calor que tenho para lhes oferecer neste dia difícil", escreveu ela na rede social. A cantora ainda adicionou um emoji de abelha operária, que é o símbolo de Manchester. Vale lembrar que ela também inseriu a abelha no clipe de No Tears Left To Cry .

Ariana Grande permanece com os seus pensamentos e todas as suas orações em Manchester. Há exatamente um ano , um terrorista detonou uma bomba durante um show da Dangerous Woman Tour, matando 22 pessoas e ferindo mais de 500 outras, na cidade britânica. E nesta terça-feira, 22, Ariana fez questão de mostrar todo o seu apoio no Twitter.

