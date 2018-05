BTS demonstra seu fanatismo por Shawn Mendes e fala de parceria

"Foram tão doces. Provavelmente, são os meninos mais lindos que já vi em minha vida", disse o cantor, que também citou a apresentação do grupo no American Music Awards. "Eu já vi o vídeo umas 100 vezes e parece um filme". Ele também falou de uma futura parceria. "Me parecem incríveis. Sim, eu adoraria. Isso seria maravilhoso", finalizou Shawn.

O integrante colocou emojis de carinhas engraçadas na rede social. Shawn respondeu com um "Obrigaaaada" e corações. Esta não é a primeira vez que a banda coreana elogia o canadense. Em dezembro de 2017, o BTS e Shawn mostraram admiração mútua. "Nós o conhecemos no AMA. Talvez um dia. Se Shawn concordar com isso", disse o grupo sobre parceria ao E! News.

