"O duque e a duquesa de Sussex gostariam de agradecer a todos por fazerem parte da celebração do casamento deles no sábado. Eles se sentem privilegiados por poderem dividir este dia com todos aqueles que estavam no portão de Windsor e também aquele que estavam assistindo o casamento pela TV no Reino Unido e no mundo. O casal real está emocionado em dividir as fotos oficiais da cerimônia feitas por Alexi Lubomirski. Eles também gostariam de agradecer as mensagens generosas de apoio que receberam", disse o porta-voz do palácio.

As imagens, abaixo, foram feitas por Alexi Lubomirski no próprio dia do casamento e mostram o casal feliz da vida ao lado das daminhas e dos pajem, que foram um espetáculo a parte no casamento.

Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram no último sábado, 19, na Capela St. George, no Castelo de Windsor, Londres, na presença de 600 convidados seletos. Nesta segunda-feira, 21, quando a gente achou que o melhor já tinha passado... As fotos oficiais do casamento de Meghan e Harry foram divulgadas pelo Palácio de Kensington.

