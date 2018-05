A informação foi divulgada por Fernanda Marmorato , amiga da influencer, nas redes sociais: " Atenção anjos arcanjos e guardiões do céu, acendam as luzes da ribalta. Está chegando aí, uma estrela que brilhou e encantou mtos aqui na Terra e agora vai brilhar e encantar a todos ai no céu... Ela sofreu mto e lutou mto pela vida... Mas Deus a quis pertinho dele a libertou das dores e injustiças do mundo. Estou em pedaços pois como mtos aprendi a amar essa mocinha linda. Eu já sabia da gravidade do caso...mas como a familia não divulgou achei melhor tb não divulgar... Mas ela estava sofrendo muito. E nessa madrugada ela se foi... Linda, com aquele sorriso maroto que encantou a todos... Foi voar livre como um passarinho!!! Voa mocinha linda!! Lá no céu tem um corredor de anjos a te esperar!! Vai brilhar entre as estrelas, já que você sabe ser uma ", escreveu.

Nara Almeida , que tinha quase 4 milhões de seguidores no Instagram, infelizmente não venceu a batalha contra o câncer e faleceu na madrugada desta segunda-feira, 21, em São Paulo. Nara , de 24 anos, lutava contra um câncer no estômago descoberto em 2017 e estava internada no hospital 9 de Julho.

