A post shared by Emily Nash (@emilynashhello) on May 20, 2018 at 1:42am PDT

Como a primeira dança do casal, a música escolhida foi I Want do Dance With Somebody, de Whitney Houston. Logo depois disso, príncipe Harry decidiu agradecer Clare Waight Keller, estilista do vestido de Meghan, por ter deixado "sua esposa tão absolutamente maravilhosa".

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on May 20, 2018 at 5:21am PDT

Após a chegada do casal em um Jaguar E-Type Concept Zero, príncipe William, irmão de Harry e padrinho do casamento, discursou: "Meu irmão está apaixonado. Estar apaixonado é tipo uma criança fazendo xixi em si. Você não sabe o que está fazendo, todos sabem e você sente algo quentinho", brincou. "Com toda esta história de amor, todos estão emocionados, até o bolo está chorando", finalizou.

No último sábado, 19, Meghan Markle e príncipe Harry oficializaram a união e se casaram no Castelo Windsor, o evento mais esperado do ano! Algumas horas depois, apenas 200 dos 600 convidados da cerimônia tiveram a honra de comparecem a festa de Meghan e Harry . No entanto, nós sabemos todos os detalhes do evento.

