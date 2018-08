Christina Aguilera e Demi Lovato lacram em performance no Billboard Awards 2018

Christina Aguilera e Demi Lovato fizeram a primeira performance ao vivo da parceria em Fall in Line! Christina e Demi lacraram cantando juntas no palco do Billboard Music Awards 2018 neste domingo, 20, em Las Vegas!

As estrelas mostraram a potência de suas vozes com dueto do single que faz parte do novo álbum da loira. Para o show as divas usaram looks combinando, com peças de couro envernizadas e visual de cabelo molhado.

Em uma parte da apresentação os dançarinos bateram palmas em conjunto para as cantoras. E para completar, o final da apresentação contou com as duas divas emocionadas, terminando a performance com as cabeças encostadas. De arrepiar!