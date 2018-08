A importância do cabelo e da maquiagem no mundo k-pop

Quem é fã de k-pop sabe que os artistas musicais da Coreia do Sul costumam se reinventar a cada novo lançamento. Seja com a maquiagem, com a roupa ou com o cabelo, o conceito de cada nova fase dos artistas é inteiro refletido em seu look.

Com isto em mente, um dos integrantes do grupo NCT, Taeyong, deu uma entrevista para a revista Allure e falou mais sobre o assunto. "Quando eu estou no palco e a maquiagem e a roupa me representam, isso aumenta a minha confiança. Isso reflete no que eu faço no palco e em como eu performo", disse ele.

Com uma rápida olhada no Instagram do integrante, é possível ver como ele se expressa com vários estilos diferentes!

Tem ele com looks mais fofos: