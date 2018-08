Por dentro do Castelo de Windsor no último dia antes do casamento real

A contagem regressiva para o casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry está oficialmente acontecendo! Meghan e Príncipe dirão "sim" neste sábado, 19, na capela St. George dentro do Castelo de Windsor.

NÃO PERCA A COBERTURA AO VIVO DO CASAMENTO REAL NO CANAL E! NESTE SÁBADO, 19, ÀS 6H DA MANHÃ, COM REPRISE ÀS 11H

E na véspera do grande dia, o local está mais movimentado do que nunca. "Por trás das paredes do castelo é difícil acreditar que toda essa loucura e desordem está acontecendo lá fora", disse uma fonte do E!, que adicionou que a equipe do castelo está trabalhando duro com os últimos retoques antes do grande dia.

MEGHAN MARKLE E PRÍNCIPE HARRY DEIXAM CASTELO DE WINDSOR APÓS ENSAIO DE CASAMENTO

Alguns funcionários estão ocupados varrendo as calçadas e a passarela que leva à Capela de St. George, onde 600 convidados devem tomar seus assentos amanhã para assistir à troca de votos entre os noivos. Enquanto isso, mais de 2 mil membros adicionais do público foram convidados para a área do Castelo de Windsor para assistir as chegadas e participar do dia especial.